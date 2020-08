Büyük tehlike arz ediyor! İstanbul'un hayalet yapıları

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nin 21. yılında büyük bir depremin beklendiği İstanbul ’da depreme dayanıksız binlerce bina yıkılmayı bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentte 7 bin 615 binanın acil bir şekilde yıkılması gerektiğini belirtti.

‘Burası Şen Sokak’tı’

Kartal’da Orhantepe Mahallesi, Şen Sokak’taki 8 bina için de yıkım kararı verilmişti. Ancak yaptığımız ziyarette

8 binadan sadece üçünün yıkıldığını gördük. Binaların etrafında herhangi bir güvenlik önlemi bulunmazken, geçmişte bu sokakta yaşayan Muharrem Ayaz, “Burası Şen Sokak’tı, şimdi hayalet sokak oldu. Buradaki bütün binalar boşaltıldı. Bu bina riskli olduğu için bir an önce yıkılması gerekiyor” dedi.

‘Önlem alınmalı’

Sonraki durağımız ise Kadıköy’de Yeldeğirmeni Mahallesi, Nakil Sokak’ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada yaşayan yok. Binaya ilk bakıldığında demirlerinin ve betonunun çürüdüğü göze çarpıyor. Her gün yüzlerce araç ve insanın geçtiği binanın etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Bina boşaltıldıktan sonra binanın altında uzun süre hizmet vermeye devam eden dükkanlar da taşınmış. Bölge sakini Sadık Şimşek, “Bina depremde zarar görmüş. Riskli ise bir an önce yıkılmalı. Buradan her gün bir sürü insan geçiyor. Ani bir çökmede Allah göstermesin insanlar hayatını kaybedebilir” sözleriyle mevcut riski özetliyor.

Yoğun insan trafiği

Beyoğlu’nda Abd ülhak Hamit Caddesi’nde de 5 katlı bina geçen yıl meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmış. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmayan bina, yoğun insan trafiğinin bulunduğu Beyoğlu ’nda büyük tehlike arz ediyor. Riskli binanın biraz ilerisindeki bakkal dükkanının işletmecisi Mehmet Yıldırım , “Bu bina 5.8’lik depremin ardından yan yattı. Riskli olduğu için yıkılmayı bekliyor. Burası işlek bir yer. Her gün bir sürü insan geçiyor. Binanın arkası perde beton. Aşırı bir yağışta o duvar çökebilir. Bir an önce gerekli önlemlerin alınması lazım” diyor.

‘Bir an önce yıkılsın’

Şişli’de Merkez Mahallesi, İskenderoğlu Sokak’ta riskli olduğu için boşaltılan 5 katlı bir bina da yine aylardır yıkılmayı bekliyor. Şişli Belediye Başkanlığı binasının karşısındaki binaya geceleri evsizler ve uyuşturucu kullananlar dadanmış. Şikayetler üzerine kapı ve pencerelerine duvar örüldüğünü söyleyen mahalle sakini Dursun Kaya, “Buraya her türlü insan girip çıkıyor. Belediye kapıya ve cama duvar örerek önlem aldı ama kırıp yine içeri giriyorlar. Çocuklarımız burada oyun oynuyor. Her an bir şey olabilir. Madem riskli o zaman bir an önce yıkılsın. Belediye bunu görmüyor mu? Şişli Belediyesi’nin hemen karşısındayız” diyor.

21 yıl sonra yıkıldı