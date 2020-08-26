Büyük Taarruzun 98. Yıldönümü! Büyük taarruz nedir, tarihi önemi ve sonuçları nelerdir? Büyük taarruz zaferinde Atatürk’ün rütbesi ne?

30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Yunan ordusuna yönelik gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un 98'inci yıldönümü kutlanıyor. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusu 98 yıl önce topçu ateşleriyle şafak vakti harekat başlatarak, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele geçirildi. Büyük taarruzun tarihi önemi nedir, sonuçları nelerdir? Büyük taarruz zaferi ve Büyük Taarruz Atatürk rütbesi…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 98 yıl önce işgalcileri anayurttan kovup, bağımsız Türkiye ateşini de yaktı. Bu kahramanlık destanı 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgal etmesiyle başladı. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşirken, 15 Mayıs 1919'da Yunan Ordusu da İzmir'e çıkarma yaptı. Türk milletinin kahramanlık destanı da böyle başladı. Büyük taarruz nedir, tarihi önemi ve sonuçları nelerdir? Büyük taarruz zaferinde Atatürk’ün rütbesi ne?

BÜYÜK TAARRUZ ZAFERİNİN TARİHİ

26 Ağustos 1922 yılında, Türk ordusu Yunan kuvvetlerini geri püskürtmek için Bakanlar Kurulu kararıyla büyük taarruza başladı.

14 Ağustos'ta kolordular taarruz için yürüyüşe geçti, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa da, 19 Ağustos'ta Ankara'dan Akşehir'e giderek, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana karşı taarruz emrini verdi.

26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır Dağları üzerindeki, Yunanlar'ın gece savunmadığı Ballıkaya mevkisinden sızma yaparak Yunan hatlarının gerisine intikale başladı. Sabaha kadar süren intikalin ardından, 26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerini aldı. Ve Büyük Taarruz’u başlattı.

Topçuların sabah saat 04.30'da taciz ateşi ile başlayan harekât, saat 05.00'te önemli noktalara yoğunlaştı. Türk piyadeleri, sabah 06.00'da Tınaztepe'ye hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yunan askeriyle çatıştıktan sonra Tınaztepe'yi ele geçirdi. Saat 09.00'u gösterdiğinde Belentepe, ardından Kalecik - Sivrisi ele geçirildi.

Taarruzun daha birinci gününde 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzileri ele geçirildi.

Tarih 27 Ağustos’u gösterdiğinde Türk birlikleri Afyonkarahisar'ı geri aldı. 28 - 29 Ağustos’ta da istenilen zafer sağlandı. Taarruz harekâtı 5. Yunan Tümeni'nin çevrilmesi ile de büyük zaferi perçinledi.

30 Ağustos 1922 tarihli büyük taarruz Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz'un son safhası, Türk askerî tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti.

BÜYÜK TAARRUZDA ATATÜRK RÜTBESİ

Sakarya Meydan Muharebesi'ni Başkomutan olarak yürüten Atatürk kazanılan zaferin ardından 19 Eylül 1921'de Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanını alır.

Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni sevk ve idare ettiği Zafertepe’de 30 Ağustos 1924 tarihinde Büyük Zafer'in önemini şu şekilde ifade etmiştir. "... Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır..."

BÜYÜK TARRUZUN SONUÇLARI

Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında başlatılan harekat Türklerin zaferiyle sonuçlanarak, Kurtuluş Savaşı’nın sonu oldu. Yunan Ordusu Batı Anadolu’dan çekilmiş ve Mudanya ateşkes Antlaşması imzalandı.