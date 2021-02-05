Büyük şok! 60 milyon dolarlık Bitcoin'e el koydular

Alman polisi bir dolandırıcının Bitcoinlerine el koydu. Değeri 60 milyon dolar olan Bitcoinlerle ilgili büyük bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Sorun dijital cüzdandaki kilitti ve dolandırıcı da şifreyi vermiyordu.

Bavyera eyaletindeki Kempten kentinin savcısı, dolandırıcının hapse mahkum edilip, cezasını çekmeye başladığından beri suskunluğunu koruduğunu belirtti. Polisler ise 1,700'den fazla Bitcoin 'e ulaşmak için defalarca şifreyi çözme girişiminde bulunsalar da, başarılı olamadılar.

Savcı Sebastian Murer, Reuters 'a yaptığı açıklamada, "Şahsa sorduk fakat bize konuşmadı. Belki kendisi de bilmiyordur" dedi.

Sanal kripto para birimi Bitcoin, şifrelemeyle korunan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımla saklanıyor. Cüzdanı açıp Bitcoin'e ulaşmak için kilidi çözecek bir şifre kullanılıyor. Şifre kaybolduğundaysa, kullanıcı cüzdanı açamıyor.

Başkalarının "madencilik" yani Bitcoin üretme gücünden faydalanmak için diğer bilgisayarlara gizlice bir yazılım yükleyen dolandırıcı iki yıldan fazla süreliğine hapse mahkûm oldu.