Büyük skandal! Putin canlı yayına bu halde çıkınca yayını kestiler

Rusya'nın kara bağlantısı bulunmayan ve Litvanya ile Polonya arasındaki toprağı olan Kaliningrad merkezli bir televizyon kanalı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kafasını kesince' ortalık karıştı. Bu yayıncılık hatası akıllara 1999 yılını getirdi. 31 Aralık gecesi dönemin Rusya lideri Boris Yeltsin istifa kararını açıklamış ve yerine vekaleten Putin geçmişti. O süreçte başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Vladimir Putin, ilk seçimleri yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanmıştı.

Kaskad TV adlı yayın kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in yeni yıl öncesi geleneksel olarak yaptığı halka hitabını yayınlıyordu..

Fakat 68 yaşındaki Putin, kanalın yayınına kafasının üst kısmı kesilmiş şekilde yansıdı. İzleyiciler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, olay hemen sosyal medyaya aksetti.

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesine yansıyan haber e göre; bir sosyal medya kullanıcısı "En nihayetinde o bir KGB çalışanı. Hiç kimse onun gerçek yüzünü görmemeli" yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Herkes orada sadece botoks olduğunu biliyor" yazarken, bir diğeri de "çok cesur bir kanal" yorumunda bulundu.

Haber kanalı olan Kaskad TV, bu yayın skandalı nedeniyle özür dilemekle yetinmedi ve "sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı. Olayın bir protesto değil, "teknik aksaklıktan" kaynaklandığı belirtildi.

Kaskad TV editörleri, hatayı fark edince hem televizyon hem de internetteki yayını kesip müzik girdi. Kanaldan yapılan açıklamada, hataya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, izleyicilerden özür dilendi.

YELTSİN İSTİFASINI 31 ARALIK KONUŞMASINDA DUYURMUŞTU