13 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.100 -1.25 EURO 8,6740 0.37
USD 7,3320 -0.02 ALTIN 457,860 1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Büyük şaşkınlık yaşadı! 'Bankaya gittim, baktım ki...'

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 18:09 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 18:09

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kadir Danışmaz, hatalı basım 20 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesiyle satışa çıkardı.


Danışmaz, gazetecilere, Orhanlar Mahallesi'nde manav olduğunu ve bir  müşterisinden aldığı paraları kontrol ettiğinde hatalı basım 20 liralık banknotu  fark ettiğini söyledi.
 
Paranın sağ üst köşesinde bulunması gereken hologramın bir kısmının  olmadığını fark ettiğini aktaran Kadir Danışmaz, paranın sahte olduğunu düşünerek  bir bankanın şubesine gittiğini anlattı.
 
Paranın kontrol cihazına tutulduğunda sahte olmadığını öğrendiğini  dile getiren Danışmaz, "Gerçekten de böyle bir durum belki de milyonda bir gelir.  Televizyon ve gazetelerde hatalı basılmış paraları görüyorduk ama bana denk  geleceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Paranın sahte olduğunu düşündüm,  bankaya gittim, baktım ki 'Para gerçek' dediler. Büyük şaşkınlık yaşadım." diye  konuştu.
 
 Kadir Danışmaz, parayı saklamayı düşünmediğini, ilgilenenler ve  koleksiyonuna katmak isteyenlerin tekliflerine açık olduğunu da dile getirdi.

ETİKETLER

Zonguldak Ereğli banknot
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.