Gazetevatan.com » Kültür Sanat » Büyük keşif! Her yerden tarihi eser fışkırdı
Büyük keşif! Her yerden tarihi eser fışkırdı
Ordu’da 6. Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulunan Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, yeni giriş kapısı, depolama alanları ile 14 küpe ulaşıldı. Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki, çok önemli eserler ortaya çıkacak. Yaklaşık 3 bine yakın eser elde ettik" dedi.
Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığında sürdürülen çalışmalarda, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu tespit edilen, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan ve hayvan biçimli dini kap olan Riton heykelleri ve yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulundu.