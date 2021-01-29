Büyük indirim fırsatı! Yarı yarıya düştü, 5 ay sonra ödeyin...

Milyonlarca kişi için büyük indirim fırsatı. En az yüzde 50 indirim yapıldı. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Ödemeyi 5 ay sonra yapma imkanı da sunuluyor. Yapılan indirimle birlikte normalde 18 bin 642 lira olan fiyat 8 bin 575 liraya düşüyor. Ayrıca isterseniz paranızın tamamını geri alabiliyorsunuz. Erken tatil rezervasyonu için harekete geçildi. Sezon nisan ayında başlıyor. Pandemi nedeniyle durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Ancak aşılama ile birlikte 2021 yılının yoğun geçeceği öngörülüyor. Şu an rezervasyon yaptırmanız durumunda en az yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor. Çabuk hareket edilmesinde fayda var, çünkü fiyatlar yükselecek ve yer bulamama riski ile de karşılaşabilirsiniz.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Elinizi çabuk tutun. Yarı yarıya indirim yapıldı. Fiyatlar artmadan indirim avantajını yakalayın. Bu yıl turizmde aşılamayla birlikte büyük bir hareketlilik bekleniyor. Dolayısıyla tatil planında son güne kalan hem fiyat hem de yer bulma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bugünler yaz planı için bulunmaz fırsat . Yüzde 50 indirim ve tatile 3 gün kala kesintisiz iptal gibi avantajlar var.

GELİRDE YÜZDE 70'E YAKIN KAYIP

Turizm sektörü 2020’ye büyük umutlarla girmişti. Ancak mart itibarıyla kendini gösteren korona bütün planları altüst etti. Turist sayısı ve gelirde yüzde 70’e yakın kayıp yaşandı. Ancak aşının bulunması ve aşılamanın artması, alınan sıkı tedbirler sonucu vaka sayısındaki azalma, 2021’in turizm sektörü açısından hızlı bir toparlanma yılı olacağına işaret ediyor. Sezonun da nisan itibarıyla açılması bekleniyor.

FİYATLAR YÜKSELECEK

Yeni bir sürpriz olmazsa bu yıl milyonlarca yerli ve yabancı seyahatsever yollara dökülecek. Bu, sektör açısından 2020’deki kaybın telafisi anlamında olumlu bir gelişme. Ancak tatil planı olan vatandaş ve aileler açısından erkenden harekete geçilmesi için de bir uyarı niteliğinde. Çünkü artan taleple fiyatlar yükseleceği gibi, tercih edilecek destinasyonlarda yer bulamama sorunu da oluşabilir.

1-2 AY SONRA İNDİRİM BULMAK ZOR

Son dönemde daha çok kişinin ilgi göstermeye başladığı erken rezervasyon tam da bu gibi olası durumlara karşı kaçırılmayacak bir fırsat. Hele kışın ortasında yaz planı için erken davrananlar, yüzde 50’ye ulaşan büyük indirimlerle tatilin tadını ekonomik bir şekilde çıkarabilir. 1-2 ay sonra bu indirimler bulmak imkansız hale gelir. Belirsizlik, erken harekete geçmeyi engelliyor ama bu noktada tatilseverleri koruyan yasal haklar (cayma hakkı) var.

ÜCRET İADESİ KAMPANYASI

6-7 ay öncesinden rezervasyon yaptırmanın avantajı var, dezavantajı yok! Geçtiğimiz dönemde korona nedeniyle rezervasyon iptallerinde iade sorunları yaşayanlar oldu. Ancak bu yıl ‘ücret iadesi’ kampanyaların en temel maddesi haline geldi. Yani sektör kendi önlemlerini aldı ve alıyor. Ayrıca, Tüketici Kanunu da vatandaşı koruyor. Yasaya göre; tüketicilerin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor.

YÜZDE 100 İADE İMKANI

Diğer ve en önemli alternatif ise ‘iptal sigortası’ (seyahat güvence paketi). Yüzde 100 kesintisiz iade imkanı sağlayan bu sigortanın bedeli ise tatil paketinin yüzde 1’i civarında. Örneğin 7.001-7.500 arasında olan tutarlar için ödemeniz gereken ücret farkı sadece 86 lira. Önemli bir işiniz çıkar veya planınız değişirse, cebinizden çıkacak tutar 86 lirayla sınırlı. Mağduriyet oluşmaması için otelin TÜRSAB kaydını mutlaka sorgulayıp öğrenin.

5 AY SONRA ÖDE

Pandemi ekonomik açıdan 7’den 70’e herkesi ister istemez etkiledi. Artık harcamalarda daha dikkatliyiz. Belki de kart limitleri doldu. Kısa vadeli borçlar bütçeyi zorlar hale geldi. Bu durumun farkında olan turizmciler erken rezervasyonda fiyat avantajı sunarken, ödeme konusunda da önemli kolaylıklar sağlıyor. Örneğin; ‘şimdi al 4-5 ay sonra öde’ veya ‘yüzde 25 peşinat ver, gerisini 3 gün kala öde’ seçenekleri sunuluyor. ‘7 gece kal 5 gece öde, 4 gece kal 3 gece öde’ gibi alternatifler de bu dönemde mevcut. Bu kampanyaların çoğu şubat ayı içinde bitecek!

İNDİRİMLE BİRLİKTE FİYAT AVANTAJI

2-8 Temmuz arasında 2 yetişkin ve 1 çocuk (5 yaş) toplam 3 kişi için Antalya Manavgat ’taki lüks bir otelin 6 gecelik fiyatı 18 bin 642 lira yerine şu anda yüzde 54 indirimle 8 bin 575 lira. Yine Antalya Lara’da 6 gece fiyatı 11 bin 640 lira olan her şey dahil otelin fiyatı 8 bin 730 lira. Kemer’de de 14 bin 634 lira olan fiyatlar şu sıralar 8 bin 780 liraya düşmüş durumda. Bu oteller in hepsinde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ bulunuyor.

KARŞILAŞTIRMA YAPIN

Otel fiyatları doluluk oranına göre ve rezervasyon yapılan tarihe göre değişiyor. Mutlaka fiyat karşılaştırması yapın.

FARK İADE GARANTİSİ

Erken rezervasyon yaptıracağınız otellerde ‘fiyat farkı iade garantisi’ olup olmadığına mutlaka bakın. Yani otel, ilerleyen günlerde aynı odayı şu anki rezervasyon fiyatının altında bir fiyatla satmaya başlarsa, tur şirketi veya acente bu aradaki farkı ödemeyi garanti ediyor. Fark iade garantisi, aynı oda tipi, aynı kişi sayısı, aynı pansiyon tipi ve aynı tarihli konaklama için geçerli oluyor.

ÇOCUK İNDİRİMİNE DİKKAT

Erken rezervasyonda bazı ayrıntılara dikkat etmek önemli. Bunlardan biri de çocuk indirimi. Bazı oteller 7 yaşa kadar ücret almazken bazıları 12 yaşa kadar muafiyet tanıyabiliyor. Bu ayrımı gözönünde bulunduranlar daha ekonomik tatil yapabilir. Otelin konumu kadar müşterilerinden aldığı puanları ve otel hakkında yazılan yorumları da okumanız, seçimde size yardımcı olacaktır. Posta/Bilal Emin Turan