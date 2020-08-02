Büyük ikramiye 25 milyon TL! Süper Loto'da şanslı rakamlar belli oluyor

Süper Loto sonuçları için büyük an geldi. 25 Milyon TL kazandıracak olan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştiriyor...

Canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlıor. Süper Loto çekiliş günleri Pazar, Salı ve Perşembe olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’de yapılacak.

Sisal Şans’la yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor.Milli Piyango, Sayısal Loto , Süper Loto ve Kazı Kazan gibi oldukça sevilen şans oyunları yepyeni deneyim ve özellikleriyle karşınıza çıkmaya hazırlanıyor. Hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanacak olan şans oyunlarına erişmek artık daha kolay. Ayrıca Milli Piyango TV YouTube kanalı Websitesinden canlı çekilişi takip edebilir, canlı yayınları anbean izleyebilirsiniz.

Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek. Öte yandan gelen yeniliklerle birlikte ‘Kazı Kazan’ oyunları da Türkiye’de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Ve yeni dönem büyük ikramiye ile açılıyor. Bugün saat 20:00’da gerçekleştirecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’de yapılacak.

İKRAMİYELER REKOR KIRACAK

Milli Piyango’nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı. 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL. Ayrıca Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor!

CANLI İZLEME ŞANSI

Gerçekleştirilen bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.