Büyük heyecan! Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk...

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde düzenlenen programlarda dualarla idrak edildi. İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen 'Berat' Gecesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı. Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

AYASOFYA'DA 87 YIL SONRA BİR İLK

Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ayasofya Camii'ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii'nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

ÇAMLICA CAMİSİ'NDE ÖZEL PROGRAM

İstanbul'da, Berat Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi. Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi. Caminin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da yer aldı.