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Büyük heyecan! Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk...

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)/AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 21:40 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 21:40

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde düzenlenen programlarda dualarla idrak edildi. İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen 'Berat' Gecesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.


Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. 
 
Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye  camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz  kıldı, dua etti.
 
Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri  kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını  da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.
 
Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda  Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.
 
AYASOFYA'DA 87 YIL SONRA BİR İLK
 
Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti. 
 
 
Ayasofya Camii'ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii'nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.
 
 
ÇAMLICA CAMİSİ'NDE ÖZEL PROGRAM
 
İstanbul'da, Berat Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi. Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi. Caminin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı. 
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm  kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm  insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."  ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli  iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da  yer aldı.
 
 

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