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Büyük gün yarın! Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete girecek...

AA |  15 Aralık 2020 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 14:20

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de yarın devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video  konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Ankara-Niğde Otoyolu ikinci kesiminin  açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde  gerçekleştirilmesi planlanıyor.
 
Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev  üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı  yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Yolun,  Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve  Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen  törenle hizmete açılmıştı.
 
 
Ulaşımdan sanayiye, ticaretten turizme kadar kolaylık
Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar  uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana  gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda  olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik  ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.
 
 
Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551  bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram  azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat  22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine  de katkı verecek.
 
 
Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli  Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz  Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm  merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.
 

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