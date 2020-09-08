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Büyük fuhuş operasyonunun ardından mide bulandıran detaylar çıktı
Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen büyük fuhuş operasyonundan kadınların yaşadığı acı dolu hikayeler çıktı. Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar kurtarıldı.
Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 8 hayat kadınını, fuhuş yapmaya zorlayan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 13 mağdur ve 59 müştekinin ifadesi alınarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı.