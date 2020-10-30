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Büyük fırsat! Konut, otel, iş yeri...

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 13:13 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 13:13

Harekete geçildi. 7 Aralık'ta başlıyor. Yatırımcılar için büyük fırsat niteliğinde. Açıklama, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapıldı. Başta İstanbul, Antalya, Ordu olmak üzere birçok ilde gerçekleşecek. Hazineye ait yaklaşık 383 dönüm büyüklüğünde 44 taşınmaz için ihale açıldı.


 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazineye ait  taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında 13 ilde bulunan yaklaşık 383 dönümlük  44 taşınmaz ve bir iş hanını satışa çıkardı. 
 
ÖİB'den edinilen bilgiye göre, söz konusu taşınmazlara ilişkin ihale  ilanları yayımlandı.
 
34 ihale ile 13 ilde bulunan yaklaşık 383 dönümlük 44 taşınmaz ve 6  katlı bir iş hanı zemin katı hariç satışa sunulacak. Taşınmazlar için kasım ve  aralık aylarında teklifler alınacak.
 
Satışa çıkarılan taşınmazlar daha çok Ankara'da yer alırken,  Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde 9, Yuva Mahallesi'nde 1, Gölbaşı İncek  Mahallesi'nde de 1 taşınmaz bu kapsamda yer alıyor.
 
Susuz ve İncek mahallelerindeki taşınmazlar 2 kat imarı ile müstakil  konut projeleri için yatırımcılara fırsat sunuyor. Yuva Mahallesi'nde yer alan  taşınmaz ise yeşil alanlara ve Atatürk Orman Çiftliği arazisine komşu konumuyla  avantaj sağlıyor.
 
Konut alanı imarlı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki 15,6 dönümlük  ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 44,7 dönümlük taşınmazlar başta olmak  üzere Niğde, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi, Tokat'ın Turhal ilçesi ve Malatya'nın  Battalgazi ilçesindeki taşınmazlar da bu kapsamda satışa çıkarıldı.
 
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 3 taşınmaz, lüks konut  projelerinin yükseldiği Maşuk yolu üzerinde yer alırken, bu taşınmaz için 22  Aralık'a kadar teklifler alınacak. 
 
Karadeniz manzaralı taşınmaz
 
Şile'de yer alan 4 taşınmaz da Karadeniz manzarası ve sahile  yakınlığıyla dikkati çekiyor. Üçü konut, biri otel imarlı bu taşınmazlar için son  teklif verme tarihi 10 ve 24 Aralık olarak belirlendi.
 
Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye Caddesi üzerindeki 32 iş yeri ve 1  lokal olmak üzere toplam 33 bağımsız bölüme sahip taşınmaz için de bir bütün  halinde teklif alınacak. Bu taşınmazlar için teklif verme süresi 23 Aralık'ta  sona eriyor. 
 
Antalya'da turizm tesisi için taşımaz imkanı
 
Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizm tesis alanı imarlı taşınmaz için  7 Aralık, Manavgat-Sorgun'daki konut imarlı taşınmazlar için ise 25 Aralık'a  kadar teklif verme imkanı bulunuyor. Taşınmazlar, sahile bir kilometre mesafede  yer alıyor.
 
Ticaret alanı imarlı İzmir'in Konak, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa,  Balıkesir'in Ayvalık ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçelerindeki taşınmazlar da aralık  ayında yatırımcılarını bekliyor. 
 

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