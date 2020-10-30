Büyük fırsat! Konut, otel, iş yeri...

Harekete geçildi. 7 Aralık'ta başlıyor. Yatırımcılar için büyük fırsat niteliğinde. Açıklama, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapıldı. Başta İstanbul, Antalya, Ordu olmak üzere birçok ilde gerçekleşecek. Hazineye ait yaklaşık 383 dönüm büyüklüğünde 44 taşınmaz için ihale açıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazineye ait taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında 13 ilde bulunan yaklaşık 383 dönümlük 44 taşınmaz ve bir iş hanını satışa çıkardı.

ÖİB'den edinilen bilgiye göre, söz konusu taşınmazlara ilişkin ihale ilanları yayımlandı.

34 ihale ile 13 ilde bulunan yaklaşık 383 dönümlük 44 taşınmaz ve 6 katlı bir iş hanı zemin katı hariç satışa sunulacak. Taşınmazlar için kasım ve aralık aylarında teklifler alınacak.

Satışa çıkarılan taşınmazlar daha çok Ankara 'da yer alırken, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde 9, Yuva Mahallesi'nde 1, Gölbaşı İncek Mahallesi'nde de 1 taşınmaz bu kapsamda yer alıyor.

Susuz ve İncek mahallelerindeki taşınmazlar 2 kat imarı ile müstakil konut projeleri için yatırımcılara fırsat sunuyor. Yuva Mahallesi'nde yer alan taşınmaz ise yeşil alanlara ve Atatürk Orman Çiftliği arazisine komşu konumuyla avantaj sağlıyor.

Konut alanı imarlı İstanbul 'un Büyükçekmece ilçesindeki 15,6 dönümlük ve Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesindeki 44,7 dönümlük taşınmazlar başta olmak üzere Niğde Tekirdağ 'ın Hayrabolu ilçesi, Tokat 'ın Turhal ilçesi ve Malatya 'nın Battalgazi ilçesindeki taşınmazlar da bu kapsamda satışa çıkarıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 3 taşınmaz, lüks konut projelerinin yükseldiği Maşuk yolu üzerinde yer alırken, bu taşınmaz için 22 Aralık'a kadar teklifler alınacak.

Karadeniz manzaralı taşınmaz

Şile'de yer alan 4 taşınmaz da Karadeniz manzarası ve sahile yakınlığıyla dikkati çekiyor. Üçü konut, biri otel imarlı bu taşınmazlar için son teklif verme tarihi 10 ve 24 Aralık olarak belirlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye Caddesi üzerindeki 32 iş yeri ve 1 lokal olmak üzere toplam 33 bağımsız bölüme sahip taşınmaz için de bir bütün halinde teklif alınacak. Bu taşınmazlar için teklif verme süresi 23 Aralık'ta sona eriyor.

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