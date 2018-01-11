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Büyük darbe! Hepsi imha edildi

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 22:03 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 22:03

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonları  aralıksız sürdürülüyor.
 
Bu kapsamda, Gürpınar ilçesine bağlı Çizgili Mahallesi kırsalında,  "Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş" operasyonu düzenleyen ekipler, teröristlerin  kullandığı, jelikan bidon ve hortum ile su hattı döşenmiş 5 barınağı tespit  ederek kullanılamaz hale getirdi.
 
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle  mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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