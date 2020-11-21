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BUTGEM’e AB’den destek!

21 Kasım 2020 Cumartesi - 18:03 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 18:03

"Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi" projesi kapsamında, yeni nesil sanal gerçeklik laboratuvarları kurulacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay kurulacak labaratuvar için "Yüzde 100 hibe şeklinde olacak projenin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" kelimelerini kullandı.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı  altında faaliyet gösteren BUTGEM'in "Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi  Verilmesi" projesi, Avrupa Birliği'nden (AB) destek aldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi  Programı (İKG PRO) çağrısına başvurulan proje, AB'den destek almaya hak  kazandı.

Bütçesi 2 milyon liranın üzerinde olan projeyle, BUTGEM'de yeni nesil  sanal gerçeklik laboratuvarları kurulacak.

Merkez, projenin tamamlanmasıyla sanal gerçekliğin Türkiye'deki önemli  uygulayıcılarından birisi olacak. Mesleki eğitim öğrencileri, laboratuvarda  beceri kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim  Burkay, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme  noktasında önemli başarılara imza atan BUTGEM'den şimdiye kadar 30 binden fazla  kişinin faydalandığını belirtti.

Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara mesleki beceriler kazandıracağını  kaydeden Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 100 hibe şeklinde olacak projenin kentimiz için hayırlı  olmasını diliyorum. Özellikle çok tehlikeli mesleklerde yüksekte çalışma  kültürünün oluşturulması, kurumun altyapısı ve iş birliği kapasitesinin yanı sıra  insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, projenin ana amaçlarından birisi. Bu  projenin hayata geçmesilye çok tehlikeli sektörlerde İSG risk analizlerinin  yapılması sağlanacak. Ayrıca BUTGEM‘de yüksekte çalışma İSG alanlarının  kurulmasının yanı sıra hedef kitleye İSG kültürü ve bilinci kazandırılması amaçlı  eğitimlerin verilmesine imkan oluşturulacak. İSG alanında interaktif yayınlar  oluşturularak toplumun geneline yaygınlaştırılması da faaliyetler arasında yer  alacak. Bu uygulamayla, sektörel bazda yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla  Bursa ve bölgesinde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı elman ihtiyacına çözüm  oluşturmayı hedefliyoruz."

"Fiziki çaba gerektiren görevi, sanal gözlüklerle  gerçekleştirecekler"

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise  projeye üniversitelerinin katkı vermesinden mutlu olduğunu belirtti.

Kılavuz, çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamalarının e-ticaret, tıp,  savunma, yapılaşma, üretim ve eğitim alanlarında kendini gösterdiğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanal gerçeklik aynı zamanda öğrencilere dersi anlamada güçlü bir  ortam sağlıyor. Üniversitemizin de destekleriyle BUTGEM'de hazırlanacak bu  laboratuvarla, kursiyerler gerçek yaşam ortamlarında çok tehlikeli mesleklerin  yanı sıra fiziki çaba gerektiren bir görevi sanal gözlüklerle gerçekleştirme  imkanına sahip olabilecek."

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AB BTSO BUTGEM Sanal Gerçeklik
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