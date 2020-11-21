BUTGEM’e AB’den destek!

"Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi" projesi kapsamında, yeni nesil sanal gerçeklik laboratuvarları kurulacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay kurulacak labaratuvar için "Yüzde 100 hibe şeklinde olacak projenin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" kelimelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM'in "Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi" projesi, Avrupa Birliği'nden (AB) destek aldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG PRO) çağrısına başvurulan proje, AB'den destek almaya hak kazandı.

Bütçesi 2 milyon liranın üzerinde olan projeyle, BUTGEM'de yeni nesil sanal gerçeklik laboratuvarları kurulacak.

Merkez, projenin tamamlanmasıyla sanal gerçekliğin Türkiye'deki önemli uygulayıcılarından birisi olacak. Mesleki eğitim öğrencileri, laboratuvarda beceri kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli başarılara imza atan BUTGEM'den şimdiye kadar 30 binden fazla kişinin faydalandığını belirtti.

Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara mesleki beceriler kazandıracağını kaydeden Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 100 hibe şeklinde olacak projenin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle çok tehlikeli mesleklerde yüksekte çalışma kültürünün oluşturulması, kurumun altyapısı ve iş birliği kapasitesinin yanı sıra insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, projenin ana amaçlarından birisi. Bu projenin hayata geçmesilye çok tehlikeli sektörlerde İSG risk analizlerinin yapılması sağlanacak. Ayrıca BUTGEM‘de yüksekte çalışma İSG alanlarının kurulmasının yanı sıra hedef kitleye İSG kültürü ve bilinci kazandırılması amaçlı eğitimlerin verilmesine imkan oluşturulacak. İSG alanında interaktif yayınlar oluşturularak toplumun geneline yaygınlaştırılması da faaliyetler arasında yer alacak. Bu uygulamayla, sektörel bazda yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla Bursa ve bölgesinde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı elman ihtiyacına çözüm oluşturmayı hedefliyoruz."

"Fiziki çaba gerektiren görevi, sanal gözlüklerle gerçekleştirecekler"

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise projeye üniversitelerinin katkı vermesinden mutlu olduğunu belirtti.

Kılavuz, çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamalarının e-ticaret, tıp, savunma, yapılaşma, üretim ve eğitim alanlarında kendini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanal gerçeklik aynı zamanda öğrencilere dersi anlamada güçlü bir ortam sağlıyor. Üniversitemizin de destekleriyle BUTGEM'de hazırlanacak bu laboratuvarla, kursiyerler gerçek yaşam ortamlarında çok tehlikeli mesleklerin yanı sıra fiziki çaba gerektiren bir görevi sanal gözlüklerle gerçekleştirme imkanına sahip olabilecek."