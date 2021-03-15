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Bütçe şubat ayında fazla verdi

15 Mart 2021 Pazartesi - 11:47 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 11:47

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama  sonuçlarını açıkladı.
 
Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde  38,8 artarak 119 milyar 579 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 3,1 artışla 96  milyar 409 milyon lira oldu.
 
Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 209 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde  8,2 artarak 210 milyar 172 milyon lirayı buldu.
 
Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 23 milyar 170 milyon lira  fazla, ocak-şubat döneminde ise 984 milyon lira açık verdi.

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