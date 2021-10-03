Büşra Pekin yeni filmi için kilo aldı

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin , geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatının anlatılacağı filmde rol alacak. Geçtiğimiz sene 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo veren 39 yaşındaki oyuncu Büşra Pekin, yeni projesi için 9 kilo aldı.

"KİLOM İDEALDİ"

Nisan 2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatını oynamak için kamera karşısına geçen oyuncu, "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi...İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" ifadelerini kullandı.