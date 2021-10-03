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Büşra Pekin yeni filmi için kilo aldı

03 Ekim 2021 Pazar - 16:32 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 16:32

Sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatacak filmde oynamaya hazırlanan Pekin, rolü için 9 kilo aldı.


'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatının anlatılacağı filmde rol alacak. Geçtiğimiz sene 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo veren 39 yaşındaki oyuncu Büşra Pekin, yeni projesi için 9 kilo aldı.
 
"KİLOM İDEALDİ" 
 
Nisan 2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatını oynamak için kamera karşısına geçen oyuncu, "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi...İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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