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Büşra hemşireye hakaret etmişti! Karar verildi

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 20:16 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 20:16

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Büşra hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
"Hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Bu arada, zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna, "Ben hakaret etmedim." karşılığını verdi.

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