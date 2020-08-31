Büşra hemşire aşure olayı nedir? (Büşra Hemşireye bir destek de Sağlık Bakanı’ndan geldi) Kaan AltıNok kimdir?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'tan aşure istemiş, Mansur Yavaş da bu isteğe karşılık vererek bırakmamış, ‘’Senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor.’’ demişti. Olayın ardından Kaan Altınok isimli kullanıcı Büşra hemşireye tecavüz imasında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu çirkin olay karşısında Büşra hemşireye destek çıktı. İşte Büşra hemşire aşure olayının detayları…

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire sosyal medya hesabından aşure üzerinden mesajlaşınca, Kaan Altıok isimli şahıs Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı da etiketleyerek Büşra hemşireye tecavüz imasında bulundu. Kaan Altınok kimdir? İşte Büşra hemşire olayı…

BÜŞRA HEMŞİRE AŞURE OLAYI

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'tan aşure istemiş, Mansur Yavaş bu isteği karşılıksız bırakmamıştı. S. Kaan Altınok isimli kullanıcı ise hemşireye tecavüz imasında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisinden aşure isteyen Büşra hemşireye sosyal medya hesabından "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor..." diyerek hemşireye jest yapmıştı. Mansur Yavaş'ın bu jestine iğrenç ifadelerle tepki gösteren S. Kaan Altınok adlı kullanıcı üstelik Bakan Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek "Sevgili kızın Büşra'yı hoplatacağız yakında. Bu kadının iş akdini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın" dedi. Gelen tepkilerin ardından S. Kaan Altınok hesabını kapattı. Hemşire Büşra da hesabını korumaya aldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN DESTEK GELDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda: 'Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.' ifadelerini kullandı.