Büşra Develi kimdir? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Gündemde güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Büşra Develi'nin hayatı merak konusu oldu. İşte Büşra Develi hakkındaki tüm bilgiler...

Büşra Develi kimdir? Gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Burak Deniz ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Büşra Develi güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. İşte Büşra Develi'nin hayatına dair merak edilenler...

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan Büşra Develi, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı. İlk olarak 2015 yapımı Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adını duyuran Büşra Develi, Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırdı. En son Fi dizisinde rol alan Develi, yeni başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almaya hazırlanıyor.