Gazetevatan.com » Magazin » Büşra Develi'den sosyal medya detoksu! 'Akıl sağlığım için...'
Büşra Develi'den sosyal medya detoksu! 'Akıl sağlığım için...'
Oyuncu Büşra Develi, önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, sosyal medyadan bunaldığını ve Twitter detoksu yapacağını açıkladı.
Tatilden yeni geldiğini ve orman yangınları nedeniyle artık tatile çıkmanın içinden gelmediğini söyleyen Büşra Develi, "Pandemi nedeniyle pek dışarı çıkmak istemiyorum. Bazı ihtiyaçlarım için dışarı çıktım. Bu yangınlar varken içimden tatil yapmak da gelmiyor" dedi.