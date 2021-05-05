Büşra Canbaz'dan Öncü Sönmez'e ölüm tehdidi!

2015 Miss Model Of Turkey birincisi Büşra Canbaz’ın eski sevgilisi Öncü Sönmez’i tehdit edip şantaj yaptığı iddia edildi.

‘AYRILIRSAN SENİ YAKARIM’

Belediyeden nikâh için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Büşra Canbaz’ın “Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım” gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Sönmez, kendisini tehdit eden Büşra Canbaz’dan korunma talep etti. Mahkeme, Canbaz’ın eski sevgilisine 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.