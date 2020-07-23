Buşon ücreti nedir? Buşon ücreti ne demek?

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun buşon ücretlerini ödemesinin ardından başlayan tartışmalarla gündeme gelen 'buşon ücreti' merak ediliyor. Buşon ücreti ne demek? Buşon ücreti nedir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Sait Halim Paşa Yalısı’nda verdiği yemekte buşon parasını İBB kasasına ödettiği ortaya çıktı. İçki açma parası olduğu belirtilen buşon parasının 3 bin 115 lira olduğu aktarıldı. Buşon ücretinin gündeme gelmesinin ardından, buşon ile ilgili araştırmalar arttı. Buşon ne demek? Buşon ücreti nedir?

BUŞON ÜCRETİ NEDİR?

Fransızca 'bouchon' kelimesine kökü dayanmaktadır. Şişe açma ücreti, tirbüşon ücreti, şişe açma ücreti olarak da kullanılır. Özellikle restoran ve otellere dışarıdan getirilen yiyecek ve içecekler için alınan para olarak da tanımlanmaktadır.