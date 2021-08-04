Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman? Busenaz Sürmeneli boks maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi? Sürmeneli’nin son maçı…

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli 69 kiloda Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi. Tokyo 2020'de finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu’nun ardından Busenaz Sürmeneli de bu gururu Türkiye’ye yaşattı. Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman, Sürmeneli’nin boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta 69 kiloda ise Busernaz Sürmeneli finale çıktı. Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu. Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.

Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman, rakibi kim?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Hintli rakibini yenerek finale yükseldi. Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.