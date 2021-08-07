2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çinli Hong Gu'yu yenerek altın madalya kazandı. Busenaz Sürmeneli, Hong Gu karşısında ilk raundu 4-1 geride kapattı. Milli sporcumuz ikinci raundu ise 5-0 kazandı. Bu haberin ardından pek çok kişi de Busenaz Sürmeneli'nin hayatını ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli?
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı.
Busenaz Sürmeli, Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette altın madalya kazandı. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.
Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Busenaz Sürmeneli yarı finalde Hintli rakibini de devirdi. Son olarak finalde, Çinli Hong Gu'yu yenerek altın madalya kazandı.
BAŞARILARI
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu