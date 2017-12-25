Buse Varol kimdir? İşte Alişan'ın yeni sevgilisinin hayatı...

Buse Varol kimdir? Sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alişan'ın Eda Erol ile nişan attıktan sonra Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açması büyük yankı uyandırdı. İşte Buse Varol'un merak edilen hayatı...

