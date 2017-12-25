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Buse Varol kimdir? İşte Alişan'ın yeni sevgilisinin hayatı...

25 Aralık 2017 Pazartesi - 11:06 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 11:06

Buse Varol kimdir? Sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alişan'ın Eda Erol ile nişan attıktan sonra Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açması büyük yankı uyandırdı. İşte Buse Varol'un merak edilen hayatı...


Buse Varol ile Alişan yeni bir aşka başladı ve Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşıyorlar. Peki Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol kaç yaşında, eğitim ve kariyer hayatı nasıl? Buse Varol kimdir sorusunun cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Alişan'ın Buse Varol ile Instagram paylaşımı:

 
BUSE VAROL KİMDİR?
 
Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.

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