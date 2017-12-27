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Buse Varol kimdir?

27 Aralık 2017 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 13:19

Alişan'ın yeni sevgilisi Buse Varol güzelliğiyle göz dolduruyor. Çok sık gündeme gelen Buse Varol'un yaşı, eğitimi, kariyeri gibi konular merak ediliyor. İşte Buse Varol ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...


Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile yeni bir aşka başlayan Alişan mutluluk pozları veriyor. Buse Varol kimdir? Sorusunun cevabı da gündemde sıkça araştırılıyor. İşte Buse Varol'un merak edilen hayatı...

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.

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