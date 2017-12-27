Buse Varol kimdir?

Alişan'ın yeni sevgilisi Buse Varol güzelliğiyle göz dolduruyor. Çok sık gündeme gelen Buse Varol'un yaşı, eğitimi, kariyeri gibi konular merak ediliyor. İşte Buse Varol ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

