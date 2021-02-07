Buse Varol ilk kez kızı Eliz'in fotoğrafını paylaştı!

Üç yıl önce evlenen Alişan-Buse Varol çifti, dün ikinci kez anne-baba oldu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

"MİNNAK BİR ELİZ"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınladı.

"AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK"

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol , Eliz'in ayağını tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü.

Bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan ise eşi Buse Varol ile kızı Eliz'in fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.

"GELDİ BABASININ AŞKI"

Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti.

Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düşmüştü.

İSYAN ETTİ: YAZIKLAR OLSUN!

Öte yandan Alişan, Eliz'in fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara ise isyan etmişti.

"Yazıklar olsun sana" diyen şarkıcı, "En yakınlarım, birkaç kişiye fotoğraf atıyorum, o da alıyor hikayesine atıyor ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde" ifadelerini kullanmıştı.

"ALLAH BİZE ÖNCE BURAK'I ŞİMDİ DE ELİZ'İ VERDİ"

İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Alişan, önceki gün sosyal medya hesabından düğününden bir kareyi paylaşarak şunları yazmıştı: "O gece başladı hikayemiz ve Allah bize bir yıl sonra Burak'ı verdi... Şimdi ailemize Allah'ın izniyle yarın Eliz katılacak. Seni bekliyoruz kızım; annen, baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak. Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma Buse Varol'a kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim. Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sizlerden de ricam bir hayırlı olsun bir de dua. Gel kızım bekliyoruz."