Buse Varol’dan Selçuk Tektaş açıklaması: ‘Toparlanmaya çalışıyoruz’

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol ve oğlu Burak, önceki gün bir AVM’de objektiflere takıldı. Araçlar beklerken görüntülenen anne oğul, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Buse Varol , "Burak'ı okuldan aldım. Biraz alışveriş yaptık, eve dönüyoruz" dedi.

Bir süre önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan ailenin yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını dile getiren Varol, araçlarının gelmesi üzerine gazetecilere teşekkür ederek, AVM'den ayrıldı.