Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu nereli? Buse Naz Çakıroğlu'nun biyografisi!

Tokyo 2020'de Türk kadınları boksta tarih yazdı. Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu nereli? İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun biyografisi!

Tokyo 2020'de kadın boksörler tarih yazdı. Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya geldi. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi. Son rauntta da Bulgar spor cu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Bu başarının ardından pek çok kişi de Buse Naz Çakıroğlu ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu nereli? İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun kariyeri ve başarıları...

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon ’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur.

2018 yılında Bulgaristan 'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya 'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya 'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid 'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan 'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan 'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa 'nın başkenti Paris 'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek siklette gümüş madalya kazandı. Son olarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.