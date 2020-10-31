Buse kurtarıldı! Türkiye enkaz altından sesini duydu...

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUSE HASYILMAZ'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla görüşen ve ekiplerin yoğun çabası sonunda Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın tedavisi devam ediyor.Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinden eve dönerken nişanlısının enkaz altında kaldığını öğrendiğini, enkazın başına gidip dua etmeye başladıklarını belirterek başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere, tüm ekiplere teşekkür etti.

Yalçın, "Enkazın içinde kim varsa, darısı onların başına. Enkazdan çıktıktan sonra çok fazla bir şey konuşamadık. Annesini sorup durdu. Gözüyle görmediği için inanmadı. Hastaneye getirdiler. Filmleri çekildi, herhangi bir sıkıntısı yok, vücudunun bazı yerlerinde darbeye bağlı morluklar var. Onun haricinde çok şükür, normal odada tedavisine sürdürüyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: "Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni."