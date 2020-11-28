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Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgını sürecinde yalı partilerine katıldığı haberleriyle sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Buse İskenderoğlu, sonunda koronavirüse yakalandı. Katıldığı yalı partisi hakkında açıklama yapan manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok" demişti.
Hürriyet'in haberine göre; pandemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen Buse İskenderoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.