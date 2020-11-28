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Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını sürecinde yalı partilerine katıldığı haberleriyle sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Buse İskenderoğlu, sonunda koronavirüse yakalandı. Katıldığı yalı partisi hakkında açıklama yapan manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok" demişti.

Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı Hürriyet'in haberine göre; pandemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen Buse İskenderoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
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