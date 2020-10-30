Buse enkaz altından çıkarıldı mı? Bakan Pakdemirli telefonla Buse’ye: Sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız

İzmir’de deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuştu: “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol.” Söz konusu yaşanan olayların ardından Buse’nin durumunu merak eden vatandaşlar Buse enkaz altından çıkarıldı mı, sorularına yanıt arıyor.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybederken, 419 kişi de yaralandı. İzmir'in birçok noktasında yıkılan binalarda arama - kurtarma çalışmaları başladı. Çalışmalara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Pakdemirli'nin enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu.

Bayraklı ilçesindeki binada enkaz altında iki kişinin olduğu tahmin edilerek herkesten sessiz olması istendi. Bazı yerlerdeki beton bloklar kaldırıldı. Depremzedelerin projektörlerle yeri saptanmaya çalışıldı.

Pakdemirli, ‘Buse’ diye seslendiği depremzedeyle konuşurken karşı taraftan, “Kedi sesi çıkarırım” denince şu karşılığı verdi: “Tamam, çok iyi fikir. Biz köpek yollayalım, sen de kedi sesi çıkar. Moralini yüksek tut Buse.”

Konuşma sonrasında enkazdaki kalabalığın oradan uzaklaşması ve binayı bilen bir kişi çağrılarak yardım istendi.

BUSE ENKAZDAN ÇIKARILDI MI?

Ekipler, enkaz altındakileri çıkarmak için zamanla yarışıyor.