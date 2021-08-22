Burun sorunları uyku bozukluklarına zemin hazırlıyor!

Tedavi edilmemiş bir burun kemiği deviasyonu kişinin nefes almasını olumsuz etkileyebiliyor. Burun sorunları, ileri dönemde kronikleşen ve ağrı kesiciye yanıt vermeyen baş ağrıları, uyku bozuklukları, horlama, kalitesiz uyku beraberinde gelişen gün içinde yorgunluk hali gibi problemlere zemin hazırlayabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

Burundaki yapısal bozukluklar, bazı kişilerde hem nefes almada zorluğa hem de kronikleşen ve ağrı kesiciye yanıt vermeyen baş ağrıları, uyku bozuklukları, horlama, kalitesiz uykuya neden oluyor. Nefes alma şikayetleri hastaların sıklıkla yakındıkları problemler arasında olduğunu dile getiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen burun sorunları ve burun estetiği ile ilgili merak edilenleri anlattı.

EN SIK GÖRÜLEN BURUN SORUNLARI NELERDİR?

Burun Ameliyatı düşüncesiyle bize başvuran hastalarda en sıklıkla gördüğümüz şikâyet; Hasta güldüğünde burun ucunun aşağı hareket edip burnun daha yayvan görünmesi oluyor. Buna ilaveten, özellikle fotoğraf çekilirken dikkati çeken eğri/asimetrik burun kemiği, burun sırtında kemer ve bu nedenle gelişen bazı psikolojik problemler, öz güven kaybı olabiliyor. Şekilsel kaygılara ilaveten, burun içine de yansımış eğrilik nedeniyle gelişen nefes alma şikayetleri hastaların en sıklıkla takındıkları problemler oluyor.

BURUN SORUNLARI BAŞKA HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLAR MI?

Tedavi edilmemiş bir burun kemiği deviasyonu kişinin nefes almasını olumsuz etkileyeceği için ileri dönemde kronikleşen ve ağrı kesiciye yanıt vermeyen baş ağrıları, uyku bozuklukları, horlama, kalitesiz uyku beraberinde gelişen gün içinde yorgunluk hali gibi problemlere zemin hazırlayabilir.

BURUN ESTETİĞİ PRATİK VE KOLAY BİR AMELİYAT MIDIR?

Burun Estetiği, konusunda yeterli tecrübeye sahip bir cerrah tarafından gelişmiş son teknolojili tekniklerle yapıldığında, hasta açısından iyileşme süreci konforlu ve kolay olan bir ameliyattır. Bu teknikler ve ehil ellerde yapıldığında ameliyat sonrası 3-4 gün gibi bir süreyi kapsayan ödemler ve ağrı kesici ile kontrol altına alınabilen sızılar dışında hasta açısından bir zorluğu yoktur.Cerrah açısından ise, özellikle koruyucu cerrahi planlandıysa, her bir milimetrik dokunuşun hassasiyet içermesi nedeniyle oldukça zor ve kapsamlı bir ameliyattır. Koruyucu cerrahi tekniğinin (preservation Rhinoplasty) 2.5-3 saat gibi bir süre alması da tam olarak bu nedenledir.

Burun Estetiği söylediğiniz gibi zaman zaman maalesef pratikçe yapılıp bitirilebilecek, kolay, incelik gerektirmeyen bir ameliyat gibi düşünülse de aslında tam aksidir. Evet ülkemizde en çok yapılan Estetik cerrahi operasyonlardandır ancak bu ameliyatı sıklıkla yapan bir cerrah olarak, hastaların bu ameliyata karar verirken her türlü detayı tek tek sorgulamalarını, araştırmalarını ve sonrasında bu ameliyata karar vermelerini öneririm. Çünkü detaylar, geri dönüşsüz olan bu Ameliyatta sanıldığından çok daha önemlidir.

BURUN ESTETİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Burun, yüzün tam ortasında ve gizlemenin imkânsız olduğu bir organ olduğundan, yapılacak her dokunuş hayati, sosyal ve aynı zamanda fonksiyonel önem taşır. Çünkü burun sadece görsel bir organ değil, nefes alma gibi yaşamsal bir fonksiyonumuza aracılık eden bir organdır. Dolayısıyla hem şekil olarak kişiyi memnun edecek hem de varsa nefes alma ile ilgili sorunların çözüldüğü bir ameliyat olmalı Burun Estetiği Ameliyatı. Hasta adayının Dr araştırmasında dikkat edeceği konulardan biri de bu’ dur. Burnunum ? Şekli nasıl olacak? Şu ankinden daha iyi nefes alabilecek miyim?

BURUN ESTETİĞİNDE ÖNEMLİ KRİTERLER NELERDİR?

- Ameliyatı yapacak doktorun tecrübesi

- Doktorun tercih ettiği ameliyat tipi: Açık Rinoplasti mi? Kapalı Rinoplasti mi?

- Ameliyatın yapılacağı hastane ve anestezi ekininin profesyonelliği

- Hastanın beklentisi ile cerrahın ona sunabileceği olası sonuç örtüşüyor mu?

- Hastanın cilt yapısı kalın mı? İnce mi? Burun ucu etli mi? Yoksa burnu kemerli bir burun mu?

BURUN ESTETİĞİ SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

- Yeni ameliyat teknik ve stratejileri sayesinde ameliyat sonrası hastaların mümkün olduğunca hızlı bir biçimde mobilize olması yani ayağa kalkıp yürümesi, ödemi ve anestezi etkisini hızlıca atabilmesi için her saat başı 1 litre olacak şekilde bol bol su içmesi iyileşmeyi olumlu etkileyen faktörlerdir.

- Kendi uygulamalarımda önerdiğine göre, Ameliyatı takip eden 1.günde hastalarımızın başlarıyla beraber banyo yapmaları ve bandajlarının üzerinden su geçmesi iyileşmelerine olumlu katkıda bulunacaktır.

- Doktoru tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanılması.

- Ameliyat sonrası hastalarımıza sanılanın aksine yatıp dinlenmelerini değil, gezip dolaşmalarını öneriyoruz…1.gün itibariyle günlük yaklaşık 5000 adım yürüyüş yapmak da iyileşmeye olumlu katkıda bulunur.

- İlaveten başı 45 derece açıyla dinlenmek, uyurken sapa sola dönmeden sırt üstü yatmak ve bulunulan ortamın sıcaklığının çok sıcak ya da soğuk olmaması, 23.5-24 derece olması da önemli noktalardandır.

BURNUNUM ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Teknolojinin sağladığı en son yenilikleri takip eden Estetik Cerrahlar olarak Kliniğimizde 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak çektiğimiz fotoğraflar üzerinden ameliyat görüşmesi sırasında hastamıza burun şekillerinin yaklaşık nasıl görüneceğim tasarlayıp görsel olarak sunmaktayız. Günümüz bilinçli hasta adaylarının tümünün istediği gibi natürel görünen ancak şahsi olarak tabir yerindeyse havalı burunlar yapmayı sevdiğimden; hastalarıma yüzlerine olumlu katkıda bulunacak, gözlerini ön plana çıkartacak, gülüşlerini güzel bakışlarını pozitif gösterecek doğal burunlar tasarlamaktayım.

ŞU ANKİNDEN DAHA İYİ NEFES ALABİLECEK MİYİM?

İyi görünen ancak nefes alamayan bir burun ameliyat sonrası kabul edilebilir değildir. Ameliyat planı yapılırken, elbette en güzel görüntü hedeflenmeli ancak aynı zamanda varsa deviasyon dediğimiz eğrilikler başta olmak üzere, kişinin nefes almasının önündeki engeller de ameliyatta aynı anda ortadan kaldırılmalıdır.