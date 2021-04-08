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Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi!

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 22:39 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 22:39

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.


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Milli Eğitim Bakanı 25 Nisan Adaylık Kaldırma Sınavı
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