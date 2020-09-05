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Bursluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

05 Eylül 2020 Cumartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 13:02

MEB tarafından gerçekleştirilen, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği PYBS olarak bilinen İOKBS bursluluk sınavı yapıldı. 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklacak sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar sınavın ardından bursluluk sınavı sorularının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yayınlanacağını ve bursluluk sonıvı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...


Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bursluluk sınavı (İOKBS) bugün yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen 2020 İOKBS sınavının sonuçları ve sınav soruları merak ediliyor. Öğrenciler ve aileleri 'Bursluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak?' sorusunu araştırırken 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, Bursluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
 
 
2020 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
 
Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verilecek. 
 
2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI  SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
Bursluluk sınavının soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.
 

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