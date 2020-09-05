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Bursluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?