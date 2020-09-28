Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 28 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların erken açıklanmasının ardından öğrenciler MEB 'in resmi sitesine akın etti.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açıldı.

Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi

Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.