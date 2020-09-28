28 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.130 0.54 EURO 9,0130 1.19
USD 7,7450 1.14 ALTIN 462,450 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı!

28 Eylül 2020 Pazartesi - 9:22 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 9:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. İOKBS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 28 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların erken açıklanmasının ardından öğrenciler MEB'in resmi sitesine akın etti.
 
 
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR? 
 
MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açıldı.
 
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
 
BURSLULUK BAŞLANGICI
 
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
 
TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi
Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı
 
BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
 
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

ETİKETLER

Bursluluk sınavı sonuçları MEB İOKBS sonuç sorgulama meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları MEB bursluluk sınavı sonuçları İOKBS sonuç sorgulama MEB Milli Eğitim Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.