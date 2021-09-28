Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama: PYBS bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 5 Eyül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Öğrenciler ve velileri, sonuçlarının akıbetini sorgulamaya başladı, arama motorları üzerinden “Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İOKBS sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı…

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen, İOKBS yani bursluluk sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PYBS bursluluk sınavı sonuçları 2021…

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak, saati ise henüz belli değil.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.