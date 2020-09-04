Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak bursluluk sınavı internette araştırılan konular arasında geliyor. İOKBS bursuluk sınavı yarın yapılacak. Adaylar bursluluk sınavı giriş belgelerini nasıl alacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB 2020 bursluluk sınav giriş belgesi nereden çıkarılır? İOKBS bursluluk sınavına giriş belgesi nasıl alınır 2020? İOKBS bursluluk sınavı konuları...

Bursluluk sınavına kısa bir zaman kala İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencleri İOKBS sınav giriş belgelerinin nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Adaylar bu yıl pandemi nedeniyle eğitim gördükleri sınıfın birinci dönem konularından sorumlu tutulacak. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB 2020 bursluluk sınav giriş belgesi nereden çıkarılır? İOKBS bursluluk sınavına giriş belgesi nasıl alınır 2020? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül Cumartesi (yarın) gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavına 1 gün kala adaylar bursluluk sınavı giriş belgelerini nasıl ve nereden alacaklarını merak ediyor.

İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020 Bursluluk sınavı yerleri bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayacağı İOKBS sınavı giriş yerleri, http://www.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.