Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavında hangi konular var 2021? MEB İOKBS tarihi ve konuları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 2021 Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Adayların gözü MEB tarafından açıklanacak sınav yerlerine çevrildi. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfları ilgilendiren bursluluk sınavının tarihi koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yeni tarih bilgisi paylaşmıştı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS tarihi ve konuları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)tarafından uygulanan 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavına kısa bir süre kaldı. 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken bursluluk sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS tarihi ve konuları!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre bursluluk sınavının giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabilecek.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?

Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. 2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar MEB tarafından yayınlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavına girecek olan adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara MEB'in internet adresinden ulaşabilir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan bursluluk sınavına ilişkin uygulama takvimine göre, sonuçlar 28 Eylül'de açıklanacak.

İOKBS NEDİR?

Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrenci tarafından ilgi görüyor. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor. Sınava her yıl 5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.