Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavında hangi derler var 2021? MEB İOKBS tarihi ve konuları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek İOKBS bursluluk sınavı heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek bursluluk sınavının tarihi ve konuları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavında hangi derler var 2021? Bursluluk sınavı konu ve kazanımları neler? MEB İOKBS tarihi ve konuları!

MEB tarafından 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara uygulanacak bursluluk sınavı ile ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın gözü sınav tarihine çevrilirken, sınavda geçerli olacak konu ve kazanımlar da araştırılıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavında hangi derler var 2021? Bursluluk sınavı konu ve kazanımları neler? MEB İOKBS tarihi ve konuları!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bursluluk sınavı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik." dedi.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre bursluluk sınavının giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır

bulundurulacak. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabilecek.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?

Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. 2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar MEB tarafından yayınlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavına girecek olan adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara MEB'in internet adresinden ulaşabilir.

Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için; 5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden (aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında) sorular yer alacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan bursluluk sınavına ilişkin uygulama takvimine göre, sonuçlar 28 Eylül'de açıklanacak.