Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi açıklandı mı? MEB İOKBS sınavı konuları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı eylül ayında yapılacak. Bursluluk sınavına kısa bir süre kala adayların gözü MEB tarafından açıklanacak sınav giriş yerlerinde. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi açıklandı mı? İşte MEB İOKBS sınavı ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Eylül Ayında yapılacak bursluluk sınavı için adaylar bursluluk sınavı giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi açıklandı mı? İşte MEB İOKBS sınavı ile ilgili detaylar...

MEB BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada; bursluluk sınavının 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirileceği ilan edildi.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecek. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.