Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları…

MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavı dün yapıldı. Bursluluk sınavının sona ermesinin ardından, öğrenciler ve veliler bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya baladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursluluk sınavı sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bursluluk sınavı dün yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen 2020 İOKBS sınavının sonuçları ise merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler 'Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?' sorusunu araştırıyor. İşte bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımladığı sınav takvimine göre, bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavının soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.