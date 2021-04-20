Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 İOKBS tarihi

Koronavirüs salgını sebebiyle MEB çoğu sınavı iptal etti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik her yıl yapılan bursluluk sınavı ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. 25 Nisan tarihinde yapılması gereken İOKBS sınavı araştırmaları sürüyor. İOKBS başvuruları şubat ayında alındı, gözler sınavlara çevrildi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ertelendi mi?

Bursluluk sınavı gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada bursluluk sınavına yönelik merak edilene konuya yanıt verdi. 25 Nisan tarihinde yapılacak Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS ne zaman?

BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milyonlarca 5,6,7 ve lise hazırlık, 9,10,11. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren bursluluk sınavı tarihi ile ilgili ayrıntılar şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu.

İOKBS NE ZAMAN?

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.