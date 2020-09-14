Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınavı 2020 sonuçları...

İOKBS sınav sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? sorusuna yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci merakla yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde yapıldıktan sonra, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Eylül tarihinde yapılan 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları merakla bekleniyor. İOKBS soruları ve cevap anahtarı günlerde yayınlanınca, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih…

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 28 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NE ZAMAN, NASIL İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başı itibariyle ödenir.