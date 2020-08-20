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Bursluluk sınavı gözetmen ücreti 2020 ne kadar? İOKBS bursluluk sınavı ücreti…

20 Ağustos 2020 Perşembe - 15:23 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 15:23

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. İşte bursluluk sınavı gözetmen ücreti 2020...


Milli Eğitim Bakanlığı 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre 5., 6., 7. ve 8. Hazırlık Sınıfı; 9., 10. ve 11. Sınıflar için İOKBS Başvuru tarihleri 5-17 Şubat 2020 tarihleri olarak belirlendi. İşte bursluluk sınavı gözetmen ücreti 2020

2020 Yılı İOKBS 5 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup sonuçlar 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

MEB tarafından 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında görevli öğretmenler belli oldu. Sınav görevi talebi kabul edilen öğretmenler 22 Ağustos tarihine kadar MEBBİS sistemi üzerinden görevlerini onaylaması gerekmektedir.

MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI ÜCRETİ

Bina Sınav Komisyon Başkanı         247,22 TL    

Bina Komisyon Üyesi                       221,20 TL    

Salon Başkanı                                  214,69 TL    

Cezaevi Salon Başkanı                    214,69 TL    

Gözetmen                                         208,19 TL    

Cezaevi Gözetmen                           208,19 TL    

Yedek Gözetmen                              156,14 TL    

Yardmcı Engelli Gözetmen               260,23 TL    

E Sınav Uygulama Sorumlusu         195,18 TL    

E Sınav Salon Başkanı                    169,16 TL    

E Sınav Salon Gözetmeni                156,13 TL    

 

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