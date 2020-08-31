Bursluluk sınavı giriş belgesi açıklandı! Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı konuları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bursluluk sınavı (İOKBS) için çok az bir süre kaldı. Nisan ayında düzenlenmesi gereken sınav, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti. Sınav tarihi yaklaşınca geçtiğimiz hafta bursluluk sınavı giriş belgesi erişime açıldı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı tarihi ve konuları…

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için gerçekleştirilen bursluluk sınavına az bir süre kaldı. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla gözler sınav tarihine çevrildi. İşte Bursluluk sınavı 2020 detayları…

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020 Bursluluk sınavı yerleri bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayacağı İOKBS sınavı giriş yerleri, http://www.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.



BURSLULUK SINAVI YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde TSİ saat 10.00’da yapılacak.