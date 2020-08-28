Bursluluk sınavı giriş belgesi 2020 açıklandı! Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınav yeri sorgulama ekranı!

Bursluluk sınav yerleri açıklandı. Eğitimine devam eden öğrencilere destek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavının 5 Eylül’de açıklanacağının duyurulmasının ardından gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihteydi. 5,6,7 ve 9,10 ve 11. sınıfların gireceği bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınav yeri sorgulama ekranı!

Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu. Koronavirüs salgını 6 Haziran tarihinde yapılması gereken sınav 5 Eylül’de yapılacak. Sınav için geri sayım başlarken, sınav giriş yerleri açıklandı. İşte Bursluluk sınav yeri 2020 sorgulama ekranı…

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş yerleri MEB tarafından 'meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

MEB GİRİŞ SAYFASI

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

BURSLULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak

Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.