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Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS için MEB tarihi verdi! Bursluluk sınavı tarihi…

Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS için MEB tarihi verdi! Bursluluk sınavı tarihi…