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Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS için MEB tarihi verdi! Bursluluk sınavı tarihi…

25 Haziran 2021 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 8:09

MEB, Bursluluk sınav tarihini açıkladı. Daha önce 25 Nisan 2021'de yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Covid19 nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB ertelenen bursluluk sınavı için tarihi verdi. 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS tarihi…


MEB'den 23 Haziran'da illere gönderilen resmi yazıda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS), yapılacağı tarihi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına bekleyen öğrenci ve aileleri tarihlerin açıklanmasıyla rahatladı. Peki, Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavını 5 Eylül 2021 tarihinde yapacak.

 

 

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