Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 İOKBS 2020 konuları!

Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı konuları 2020 ve soruları belli mi? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKSBS) tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, İOKBS ne zaman?

Bursluluk sınavı soruları ve konuları sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler, burs almaya hak kazanıyor. Bursluluk sınavı ne zaman 2020? İOKBS bursluluk sınavı soruları ve İOKBS konuları…

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2020

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İOKBS 2020 KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ