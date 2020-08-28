Bursluluk sınav yerleri belli oldu mu? Bursluluk sınav (İOKBS sınav giriş belgesi) yeri sorgulama!

Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, Bursluluk sınav yeri zaman açıklanacak? soruları eğitimine devam eden öğrencilere destek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavının 5 Eylül’de açıklanacağının duyurulmasının ardından merak edilen soruların başını çekiyor. 5,6,7 ve 9,10 ve 11. sınıfların gireceği bursluluk sınav konuları da belli oldu. Peki, Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınav yerleri belli oldu mu? sorularına yoğun bir şekilde cevap aranıyor. Koronavirüs nedeniyle bursluluk sınavı 6 Haziran tarihinde yapılmış, yeni sınavın tarihi ise 5 Eylül olarak belirlenmişti. Sınav için geri sayım başlarken, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. İşte Bursluluk sınav yeri 2020 hakkında merak edilenler…

BURSLULUK SINAVI 5 EYLÜL’DE

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

BURSLULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş yerleri MEB tarafından 'meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

MEB GİRİŞ SAYFASI

SINAV SONUÇLARI 28 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK!

Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak

Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.

2020 BURSLAR NE ZAMAN YATIYOR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.